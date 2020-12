Kledingwinkels H&M en Zara hebben weer een lastig kwartaal achter de rug als gevolg van de coronacrisis. Het Zweedse H&M, de op een na grootste kledingverkoper van de wereld, meldde dinsdag dat de omzet in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar 10 procent lager lag dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij Zara lagen de verkopen 14 procent lager.

H&M zegt dat het herstel van de eerste coronagolf goed te zien was in de cijfers, maar dat het herstel de kop werd ingedrukt door nieuwe wereldwijde overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In het eerste deel van het vierde kwartaal, dat tussen 1 september en 30 november liep omdat het bedrijf een gebroken boekjaar heeft, daalde de omzet met slechts 3 procent. Maar tussen 22 oktober en 30 november daalde de verkoop met 22 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Het moederbedrijf van Zara, Inditex, geeft niet zulke gedetailleerde cijfers, maar zegt wel dat het na een voorzichtig herstel weer veel winkels moest sluiten. Door de tweede golf van de coronacrisis was in november 21 procent van de winkels gesloten. Inmiddels is 8 procent van de winkels nog steeds dicht. Onder Inditex vallen ook onder meer PULL&BEAR, Massimo Dutti en Bershka.