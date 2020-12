Het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt, CECONOMY, heeft de online omzet als gevolg van de coronacrisis flink zien stijgen. In het afgelopen gebroken boekjaar, dat tot september liep, gaven klanten 44 procent meer uit via de webwinkels van de dochters van CECONOMY dan in het voorgaande boekjaar.

Dat meldt het Duitse bedrijf dinsdag in de jaarcijfers. Onder CECONOMY vallen ook de bedrijven Saturn en Deutsche Technikberatung, die beide niet in Nederland actief zijn.

De online verkoop van het bedrijf was het afgelopen jaar goed voor net iets meer dan 20 procent, terwijl dat aandeel vorig jaar op 14 procent lag. Vooral in april trokken de webwinkels veel klanten. Toen lag de verkoop via webwinkels 200 procent hoger, omdat veel fysieke webwinkels door de eerste coronagolf gesloten waren.

De omzet van CECONOMY lag het afgelopen boekjaar met 1,8 procent iets lager dan het voorgaande boekjaar, door de sluiting van de winkels. Het bedrijf behaalde het afgelopen jaar een brutowinst van 236 miljoen euro en verwacht dat die komend boekjaar, afhankelijk van de coronacrisis, flink zal stijgen naar tussen de 320 en 370 miljoen euro.