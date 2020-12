Vanaf dinsdag 15 december kunnen ondernemers weer nieuwe subsidieaanvragen indienen, zo heeft premier Rutte maandag bekendgemaakt. De tegemoetkomingen, onderdeel van de de zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), moeten ondernemers helpen nu alle niet-essentiële winkels hun deuren moeten sluiten. De aanvragen kunnen tot en met 27 december ingediend worden.

Rutte zei maandag toe dat het kabinet goed in de gaten zal houden wat er nodig is om ervoor te zorgen dat er niet nog meer bedrijven omvallen. "We doen wat we kunnen om ondernemers te steunen en banen te behouden", aldus de premier.

"De lockdown zorgt voor een ingrijpend andere situatie voor werkgevers die aanvankelijk dachten geen tegemoetkoming (meer) nodig te hebben", zegt UWV-bestuurder Janet Helder. "De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ons daarom gevraagd het loket weer te openen. Uiteraard werkt UWV daar graag aan mee en we hebben ervoor gezorgd dat deze werkgevers vanaf morgenochtend bij ons terecht kunnen om een aanvraag te doen."

'Harde boodschap voor ondernemers'

Rutte kondigde tijdens zijn toespraak aan dat alleen winkels voor primaire levensbehoeften open mogen blijven. Hieronder niet alleen bakkers, supermarkten en slagers, maar ook weekmarkten. Drogisterijen, stomerijen en opticiens worden ook tot de noodzakelijke winkels gerekend.

Dat geldt niet voor kledingwinkels, meubelzaken, tuincentra en elektronicazaken. Voor bouwmarkten blijft het mogelijk om spullen af te halen, en winkels kunnen blijven bezorgen.

"Dat is een harde boodschap voor ondernemers, maar gezien de grote drukte in winkelstraten moet het", aldus Rutte.

'Er gaan enorme klappen vallen'

Branchevereniging INretail zegt dat de gevolgen van de lockdown desalniettemin "desastreus" zullen zijn, aangezien veel ondernemers en winkeliers in december een groot deel van hun omzet realiseren.

Bovendien hebben met name mode-, schoenen- en sportwinkels volgens de winkeliersvereniging al een moeilijk voorjaar achter de rug. Dat leidt ertoe dat er winkels failliet zullen gaan, meent INretail. "Er gaan enorme klappen vallen. Heel veel ondernemers worden nu over de rand geduwd."

Tot nu toe zijn er drie aanvraag periodes geweest voor de NOW. De derde aanvraagperiode liep tot en met afgelopen zondag, 13 december. Deze wordt met de aankondiging van de premier op dinsdag 15 december om 09:00 uur weer heropend.

Vakbond FNV deed eerder op maandag al een oproep voor het doorbetalen van winkelmedewerkers tijdens de lockdown, zowel bij de politiek als bij de werkgevers.