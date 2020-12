Nederlandse webwinkels houden rekening met ongekende drukte als alle niet-essentiële winkels op last van het kabinet moeten sluiten. De brancheorganisatie Thuiswinkel.org, die circa 80 procent van de markt vertegenwoordigt, zegt maandag dat de shops "een enorme klus staat te wachten".

"Webwinkels moeten alles op alles zetten om te zorgen dat consumenten hun pakketjes op tijd ontvangen", zegt directeur Wijnand Jongen van de brancheorganisatie. "De online bestedingen zullen enorm aanzwengelen. Aankopen van spullen om thuis te overleven en te kunnen werken komen bovenop de enorme drukte die we nu al ervaren rond de feestdagen", zegt Jongen.

De directeur verwacht dat het merendeel van de pakketjes toch op tijd wordt afgeleverd, omdat de meeste mensen thuis zullen zijn en bezorgers minder last zullen hebben van het verkeer. Onzeker is nog wel of de afhaalpunten voor pakketten in winkels mogen openblijven. Thuiswinkel.org vraagt webwinkels om consumenten langer de tijd te geven om hun pakketje te retourneren, om de drukte wat te verminderen.

Bol.com ziet nu al stijging van aantal bestellingen

Bij bol.com werden maandagochtend al meer bestellingen gedaan dan het bedrijf had verwacht. Omdat de nieuwe coronamaatregelen nog niet officieel bevestigd zijn, wil de webwinkel nog niet vooruitlopen op de verdere gevolgen en verwachtingen voor het bedrijf.

"Natuurlijk kijken we naar wat de impact van het sluiten van niet-essentiële winkels kan zijn op bol.com, onder meer wat betreft de verkopen en de logistiek. Hierover zijn we ook in gesprek met onder meer de bezorgdiensten en de logistieke bedrijven waarmee we samenwerken", zegt een woordvoerder.

Wehkamp ziet een eventuele stijging van de online verkopen met vertrouwen tegemoet. "Als niet-essentiële winkels moeten sluiten, verwachten wij meer online verkopen. Dat effect zagen we ook toen dit voorjaar de eerste maatregelen werden afgekondigd", aldus een woordvoerder.

Het bedrijf denkt makkelijk te kunnen opschalen en daardoor pieken te kunnen opvangen. "Wij hebben een distributiecentrum van 110.000 vierkante meter dat in zeer hoge mate geautomatiseerd is, waardoor er een enorme verwerkcapaciteit is." Wehkamp verwacht dat het alle bestellingen die vóór 22 december zijn gedaan, de volgende dag kan leveren.