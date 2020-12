De woonwinkels van IKEA blijven maandag niet langer open en het bedrijf verzoekt klanten zich vooraf af te vragen of het echt nodig is dat zij maandag naar de winkel komen. Dat laat een woordvoerder aan NU.nl weten. Andere winkelketens houden de winkels juist langer open als daar behoefte aan is.

"Als mensen toch besluiten te komen, dan vragen we ze dat alleen goed voorbereid te doen en doelgericht de winkel te bezoeken", aldus de woordvoerder. De IKEA-winkels zijn tot 19.30 uur open. Sommige winkels van andere ketens zullen maandag wel langer openblijven, nu zij mogelijk vanaf dinsdag de deuren moeten sluiten.

"IKEA Nederland steunt en respecteert de beslissing die de overheid hoogstwaarschijnlijk zal nemen. We wachten af wat er aangekondigd wordt en wat dat precies betekent voor onze winkeloperatie", aldus IKEA.

Een woordvoerder van Tuinbranche Nederland zegt dat de meeste tuincentra in deze periode sowieso al tot 20.00 uur open zijn. "In deze tijd van het jaar hebben we bijna elke dag koopavond. Winkels die het nog niet hadden, doen het nu ook om mensen toch de kans te geven nog die kerstboom te halen."

Ook speelt een rol dat de tuincentra al langer bezig zijn de bezoekers zoveel mogelijk te spreiden en in dat kader al ruimere openingstijden hanteerden. Volgens de woordvoerder is er geen sprake van grote drukte. "Het is op maandag altijd rustig, het is nu wel wat drukker dan normaal."

Winkels kunnen langer openblijven

Een woordvoerder van drogisterijketens Kruidvat (bijna duizend winkels) en Trekpleister (bijna tweehonderd winkels) zegt dat ook die winkels vaak al tot 20.00 uur open zijn. "Als ze dat nog niet waren, doen ze dat wellicht maandag wel, bijvoorbeeld als ze in een winkelcentrum zitten waar alle winkels tot die tijd openblijven."

HEMA laat weten dat de winkels maandag tot 20.00 uur open kunnen blijven als daar lokaal behoefte aan is. De winkelketen hoopt uitgezonderd te worden van een eventuele sluiting, omdat er in de meeste filialen ook voedsel wordt verkocht.

Mogelijk gaan de drogisterijen helemaal niet dicht, omdat ze zelfzorggeneesmiddelen en babyvoeding verkopen. Tuincentra verkopen ook veel diervoeding, benadrukt de woordvoerder van de branche.

Hoewel het bij sommige bouwmarkten maandag ook behoorlijk druk was, besloot Intergamma, dat honderden Karwei- en GAMMA-winkels uitbaat, niet om langer open te blijven.

Bij de supermarkten wordt het nog drukker

Diverse Primera-winkels hebben wel ruimere openingstijden, vertelt directeur Gert van Doorn. De tijden verschillen per winkel, omdat Primera met zelfstandige ondernemers werkt, die zelf bepalen of ze langer openblijven.

"Maar ik heb van een aantal ondernemers gehoord dat ze openingstijden verruimen, vanwege de drukte", licht Van Doorn toe. Daarmee nemen ze het zekere voor het onzekere, want het is nog niet duidelijk of ze worden bestempeld als niet-essentieel en dus morgen dicht moeten.

Van Doorn wijst erop dat er in de winkels veel producten worden verkocht die je ook bij supermarkten kunt krijgen, bijvoorbeeld tabak. "Als wij dicht moeten, wordt het bij supermarkten alleen nog maar drukker", denkt hij.

Daarnaast hebben veel Primera's een PostNL-afhaalpunt hebben. Als die niet meer gebruikt kunnen worden, moeten meer mensen hun pakketten in supermarkten afhalen, waardoor de drukte daar alleen maar verder toeneemt.