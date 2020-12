Bij de Nederlandse detailhandel staat de maandag in het teken van wat eventueel komen gaat. Mogelijk moeten niet-essentiële winkels de deuren sluiten. Welke winkels dat precies zijn, weten zelfs het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en branchorganisatie INretail niet.

"Daar hebben we geen definitie van", aldus het CBS. "Het is voor het eerst dat dit aan de orde komt." Ook belangenorganisatie INretail zegt niet te weten wat nu wel of niet onder essentiële winkels valt. "Het is een groot vraagteken voor ons."

Intergamma, het moederbedrijf van bouwmarkten GAMMA en Karwei bereidt zich voor op het 'ergste' maar vindt het zeker discutabel of de bouwmarkten tot de winkels zouden moeten behoren die eventueel dicht gaan. "Wij verkopen een hoop zaken waarvan wij vinden dat ze essentieel zijn. "Wat als je plots lekkage hebt", stelt de woordvoerder retorisch.

Dan biedt ook online kopen niet direct soelaas. "Onze formules hebben op zich prima webshops. We hebben in België al eerder te maken gehad met wekenlange sluiting van onze GAMMA-winkels. Maar de logistiek zal daar ook bepalend in zijn." De woordvoerder doelt daarmee op de logistieke bedrijven, zoals PostNL.

Het post- en pakketbedrijf zegt zich ook voor te bereiden op verschillende scenario's. "Zoals we dat al negen maanden doen. We willen onze sociale en economische functie blijven vervullen." Met de sociale functie bedoelt de PostNL-woordvoerder dat alles om thuis te kunnen leven en werken bezorgd moet kunnen worden. "En de economische functie zodat in ieder geval de online winkels open kunnen blijven."

Bij bouwmarkten wordt crisisoverleg gevoerd

De woordvoerder wijst erop dat er ook in supermarkten ophaal- en afgiftepunten zijn voor pakjes en die supermarkten lijken sowieso te worden ontzien. Mogelijk valt een keten als HEMA daar ook onder. "We werden in het voorjaar ook gezien als ontlastend voor de supermarkten omdat we ook voedsel verkopen", zegt een woordvoerder.

De meeste van de 540 HEMA-filialen hebben minimarkten in de winkels. "En we verkopen ook babyspullen en moeders kunnen ook niet weken wachten op een nieuwe romper, want dat is wel de levertijd. Maar de volksgezondheid staat op nummer één." INRetail hoopt dat het niet komt tot een algehele sluiting van wat voor winkels dan ook. "Wij pleiten voor lokale maatregelen. Doe het op slot als het te druk wordt."

Bij GAMMA en Praxis wordt in ieder geval maandag crisisoverleg gevoerd. Gehamsterd wordt er volgens de woordvoerders nog niet echt. "We anticiperen overal op", zegt de woordvoerder van GAMMA. "Ook hamsteren." Voor dat geval wordt extra beveiliging ingezet om de mensenmassa in goede banen te leiden.

Toen het kabinet eerder besloot dat winkels om 20:00 uur dicht moesten, gold dat voor alle winkels behalve supermarkten en andere winkels die levensmiddelen verkopen.

Premier Mark Rutte geeft maandagavond om 19.00 uur een toespraak vanuit het Torentje waarin hij uitleg geeft over de verscherpte coronamaatregelen.