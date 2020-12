Het failliete Amsterdamse ziekenhuis MC Slotervaart heeft de gedragsregels overtreden, maar niet de wet. Dat blijkt uit een maandag verschenen rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bestuurders van het ziekenhuis sloten deals met bedrijven waarin ze zelf belangen hadden, zonder dat de raad van commissarissen daarmee had ingestemd.

De IGJ en NZa schrijven in het rapport dat de bestuurders "bij een aantal transacties de schijn van belangenverstrengeling niet hebben vermeden", terwijl dat in strijd is met de bestuursregels. Het ziekenhuis kocht bijvoorbeeld regelmatig hulpmiddelen van HS Medical, waar Willem de Boer, een van de bestuurders, voor een kwart eigenaar van was. De aandeelhoudersrelatie werd niet gemeld bij de commissarissen.

Toch concluderen de instanties dat de deals van het ziekenhuis op zich niet onredelijk waren. Er zijn geen aanwijzingen dat De Boer betrokken was bij de inkoop door het ziekenhuis en er is geen geld onttrokken dat eigenlijk bestemd was voor zorg. Bovendien kwam de kwaliteit van de zorg niet in gevaar.

Het grote probleem bij het Slotervaartziekenhuis was dat bestuurders als De Boer en Loek Winter ook de aandeelhouders waren. Ze hadden een dubbelrol. De raad van commissarissen, die toezicht moest houden, kon daardoor moeilijk ingrijpen.

Als ze een bestuurder zouden schorsen, zou diezelfde bestuurder dat als aandeelhouder kunnen terugdraaien. Uiteindelijk "legden de heren De Boer en Winter dus mede verantwoording af aan zichzelf", aldus de IGJ en de NZa. Zij raden aan om de wet aan te passen, zodat de commissarissen meer te zeggen hebben.

De IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord, die onder dezelfde zorggroep vallen als het MC Slotervaart, gingen failliet in dezelfde week als het Amsterdamse ziekenhuis. Het onderzoek van de IGJ en de NZa naar dat faillissement loopt nog, maar de curatoren willen niet alle informatie geven, zeggen de toezichthouders.