In Duitsland zal waarschijnlijk geen sprake zijn van een recessie, ondanks een aanstaande tweede lockdown. Dat zei de Duitse minister van Economie Peter Altmaier maandag op de Duitse radiozender Deutschlandfunk.

Vanaf woensdag wordt in Duitsland een nog strengere lockdown van kracht. Winkels die niet-noodzakelijke producten verkopen moeten de deuren sluiten. Alleen onder meer supermarkten en apotheken blijven open. Ook scholen en kinderdagverblijven gaan "in principe" dicht. De maatregelen gelden tot 10 januari.

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat het oplopend aantal coronabesmettingen bij de oosterburen de kop wordt ingedrukt. De laatste dagen is het aantal nieuwe besmettingen opgelopen naar zo'n 30.000 per dag.

In het tweede kwartaal is de Duitse economie hard getroffen. Toen was sprake van een krimp van 10 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De economie herstelde zich in het derde kwartaal enigszins en was nog 'slechts' 4,3 procent kleiner dan dezelfde periode van 2019.

Volgens Altmaier moet een economische dreun zoals in het tweede kwartaal dit keer afgewend kunnen worden. Dat wil de regering doen door onder meer de financiële steun aan het bedrijfsleven uit te breiden met 11 miljard euro per maand. "Ik hoop dat we een complete economische stilstand kunnen voorkomen tijdens de tweede golf", lichtte de economieminister toe.