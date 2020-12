Het wereldwijde elektriciteitsverbruik is door de coronacrisis in 2020 met maar liefst 2 procent gedaald. Het Internationale Energie Agentschap (IAE) noemt dat maandag een "historische" schok. Het agentschap denkt dat de vraag naar energie in 2021 weer zal stijgen.

Doordat de economie wereldwijd naar verwachting komend jaar groeit, zal de vraag naar elektriciteit weer met zo'n 3 procent stijgen. Daarmee is het herstel van de vraag iets zwakker dan na de financiële crisis. In 2010 steeg de vraag naar elektriciteit wereldwijd met 7 procent.

In Nederland daalde de elektriciteitsvraag dit jaar met 1,5 procent. Vergeleken met andere regio's in de Europese Unie is dat relatief weinig. Zo daalde de vraag in het Verenigd Koninkrijk met 6 procent, in Italië met 5,9 procent en in Spanje met 5,7 procent.

China is de enige grote economie waar de vraag naar elektriciteit in 2020 niet daalde. Daar was zelfs een groei van 2 procent te zien. Die groei is echter wel flink lager dan de recente gemiddelde groei van 6,5 procent per jaar.