Het farmaceutische bedrijf AstraZeneca neemt naar eigen zeggen het Amerikaanse Alexion over. De onderneming betaalt vermoedelijk 39 miljard dollar (bijna 32,2 miljard euro) voor het biotechnologiebedrijf. Volgens het Brits-Zweedse bedrijf waren de overnamegesprekken exclusief, er waren geen kapers op de kust.

Voor Alexion, dat zich heeft gespecialiseerd in weesgeneesmiddelen tegen zeer zeldzame aandoeningen, werken meer dan drieduizend mensen. Vorig jaar had Alexion 5 miljard dollar aan inkomsten uit de verkoop van geneesmiddelen en zette het een winst in de boeken van bijna 2,4 miljard dollar.

De prijs die het multinationaal farmaceutisch bedrijf betaalt voor Alexion Pharmaceuticals komt neer op 175 dollar per aandeel. De overname wordt naar verwachting afgerond in het derde kwartaal van 2021 mits de aandeelhouders en toezichthouders akkoord gaan.

AstraZeneca werkt momenteel samen met de Universiteit van Oxford aan een coronavaccin. Eind november bleek dit vaccin voorlopig in 70 procent van de gevallen te beschermen tegen COVID-19.