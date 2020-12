De betaalbaarheid van een koopwoning verbetert in 2021, zo stelt het ING Economisch Bureau maandag. Naar verwachting liggen de woningprijzen in 2021 gemiddeld 0,5 procent lager dan in 2020.

De bank verwacht dat een starter op de woningmarkt over een een jaar gemiddeld een minder groot deel van het inkomen kwijt is aan hypotheeklasten. De verbeterde betaalbaarheid valt onder meer toe te schrijven aan de dalende huizenprijzen en de hogere overdrachtsbelasting voor beleggers.

De woonlasten liggen in het eerste kwartaal van 2021 mogelijk op circa 23 procent van het besteedbaar inkomen, dat is een daling van ongeveer 1 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van dit jaar.

De afgelopen vijf jaar verslechterde de betaalbaarheid van koopwoningen flink. Eind 2015 was de doorsneestarter zo'n 20 procent van zijn besteedbaar inkomen kwijt aan hypotheeklasten, terwijl dit percentage in 2020 bijna 5 procent hoger ligt.