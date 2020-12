Unilever-topman Alan Jope heeft zich verbaasd over de commotie en "vijandigheid" in Nederland rond de verhuizing van zijn bedrijf naar het Verenigd Koninkrijk. Een "juridische, papieren" keuze voor één nationaliteit werd geïnterpreteerd als een vertrek, terwijl het hoofdkwartier van de voedseldivisie gewoon in Nederland blijft, zegt de Brit zaterdag in Het Financieele Dagblad.

Jope benadrukt dat met de verhuizing geen baan in Nederland verloren gaat. Bovendien is Unilever niet van plan om minder te investeren in Nederland en blijft ook de AEX-notering bestaan. "Het voelt alsof ik me aan het verantwoorden ben, maar er verandert echt níéts", stelt de topman in het FD.

Tot overmaat van ramp kreeg het "vertrek dat geen vertrek is" ook nog een andere lading in de Nederlandse publieke opinie, zegt Jope. Hij wijst erop dat één nationaliteit grote overnames en afsplitsingen gemakkelijker maakt.

Volgens de Britse zakenman heeft het wetsvoorstel van GroenLinks de toon van de discussie compleet veranderd. Die partij wil dat bedrijven die naar landen zonder dividendbelasting vertrekken eerst afrekenen met de Nederlandse fiscus.

"We hebben er heel serieus naar gekeken en de beste juridische en financiële adviseurs ingehuurd. Maar het wetsvoorstel is strijdig met veel internationale verdragen." Eerder dit jaar gaf ook de Raad van State een negatief advies over de plannen van GroenLinks.