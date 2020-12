FNV-vicevoorzitters Kitty Jong en Tuur Elzinga zijn de enige kandidaten die de huidige vakbondsvoorzitter Han Busker in maart zouden kunnen opvolgen. De twee zijn vrijdag door het ledenparlement van de vakbond voorgedragen als kandidaat. De bijna één miljoen leden van de grootste Nederlandse vakbond kunnen vanaf 4 februari hun stem uitbrengen.

Het is geen verrassing dat de twee vicevoorzitters zullen strijden om het voorzitterschap: zowel de 56-jarige Jong als 51-jarige Elzinga maakte in een eerder stadium al bekend te willen meedingen naar de hoogste plek bij de vakbond.

Jong, die als FNV-bestuurder nu onder meer verantwoordelijk is voor de zorg, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid, zei in september tegen NRC dat ze zich met name op die laatste twee dossiers wil laten gelden als potentiële FNV-voorzitter. "Inhoudelijk wil ik dat de sociale zekerheid niet nog verder wordt aangetast. En dat we echt stappen zetten om de flexibilisering van de arbeidsmarkt tegen te gaan", aldus Jong.

Elzinga, die in het afgelopen jaar met name bekend werd bij de onderhandelingen over het pensioenakkoord, pleit onder meer voor een minimumloon van 14 euro voor iedereen vanaf achttien jaar. "Goed werk, dat loont en zekerheid biedt, moet weer de norm worden", aldus Elzinga bij de presentatie van zijn kandidatuur.

Alle FNV-leden kunnen vanaf 4 februari 2021 stemmen op een van de kandidaten. Op 10 maart 2021 wordt de uitslag van de verkiezing bekendgemaakt en benoemt het ledenparlement de FNV-voorzitter voor de periode 2021-2025.