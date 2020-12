Het ziekteverzuim in de eerste drie kwartalen van dit jaar ligt met 4,7 procent op het hoogste punt sinds 2003. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral het verzuim in de horeca was dit jaar tot dusver hoger dan in eerdere jaren.

Vorig jaar lag het gemiddelde ziekteverzuim in de eerste drie kwartalen nog op 4,3 procent. De uitbraak van de coronapandemie lijkt een logische verklaring voor de stijging dit jaar, maar het CBS heeft hier geen onderzoek naar gedaan en doet daarom geen uitspraak over de oorzaak.

In het derde kwartaal lag het ziekteverzuim op 4,4 procent. Dat was vorig jaar in het derde kwartaal nog 4,0 procent. In vrijwel alle bedrijfstakken was het verzuim tussen begin juli en eind september hoger dan vorig jaar. Bij diverse overheidsdiensten was het juist lager, onder meer in het onderwijs en in het openbaar bestuur.

In de zorg is het verzuim juist gestegen, van 5,2 procent in het derde kwartaal van vorig jaar naar 5,9 procent in dezelfde periode dit jaar. Vooral bij verpleeg- en ver­zor­gings­te­huizen waren er veel ziekmeldingen: 7 procent. Daarmee is het de sector met het meeste verzuim.

De horeca en landbouw hebben normaal gesproken een klein aantal ziekmelders, maar in het derde kwartaal van dit jaar was er juist bij hen sprake van een flinke toename. Zo steeg het verzuim bij horecabedrijven, die in het derde kwartaal allemaal open waren, van 2,6 naar 4,1 procent. In de landbouw steeg het verzuim van 2,6 naar 4,1 procent. Ook bij onder meer kappers, sauna's en zwembaden meldden meer personeelsleden zich ziek.