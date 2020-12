Luchtvaartmaatschappij KLM mag voorlopig geen passagiers meer vervoeren van Amsterdam naar Hongkong. Dat bevestigt een woordvoerder van de maatschappij desgevraagd.

Volgens de woordvoerder heeft dat te maken met nieuwe, strengere maatregelen in verband met het coronavirus die de Hongkongse autoriteiten hebben afgekondigd. "KLM is in onderhandeling over de lengte van de periode waarvoor dit geldt."

KLM mag wel reizigers vanuit Hongkong naar Schiphol meenemen aan boord. Tussen Amsterdam en Hongkong wordt nog wel vracht gevlogen.

Begin maart maakte KLM bekend niet meer dagelijks naar Hongkong te vliegen vanwege de uitbraak van COVID-19. De vluchten werden in mei weer hervat.