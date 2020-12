De Londense luchthaven Heathrow sluit tot zeker eind 2021 een van haar vier terminals. Dat maakt de op een na drukste luchthaven van Europa vrijdag bekend. De terminal werd eerder dit jaar al gesloten vanwege de coronapandemie, maar omdat het herstel van de vliegmarkt uitblijft wordt de sluiting verlengd tot eind volgend jaar.

De luchthaven sluit de terminal langer omdat er door de coronapandemie een stuk minder wordt gevlogen, waardoor er veel minder reizigers te vinden zijn op vliegvelden. Door de terminal te sluiten en de passagiers te verspreiden over drie terminals hoopt Heathrow minder geld te verliezen.

Heathrow verwacht op basis van eigen schattingen dat het herstel van de luchtvaart nog even op zich laat wachten. De luchthaven schrijft dat de tweede lockdown in het Verenigd Koninkrijk de reizigersaantallen een nieuwe knauw heeft gegeven. In oktober en november waren er respectievelijk 82 en 88 procent minder reizigers te vinden op de Londense luchthaven vergeleken met vorig jaar.

Door de sluiting van de terminal hebben luchtvaartmaatschappijen als Air France, KLM en Etihad Airways hun spullen moeten pakken. Zij zijn verhuisd naar terminal 2 op Heathrow.