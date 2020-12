Vakbond FNV organiseert vrijdag werkonderbrekingen in het distributiecentrum van Detailresult Groep in Velsen, van waaruit verschillende supermarkten van DekaMarkt en Dirk van den Broek worden bevoorraad. De vakbond wil daarmee de looneis voor de nieuwe cao kracht bijzetten.

Vanaf vrijdag zullen, zolang het niet tot een akkoord tussen de vakbond en de werkgevers in de supermarktsector komt, meer acties volgen. De kerstboodschappen zullen daarbij echter geen moment in gevaar komen, verzekert de FNV.

"Daar hebben we helemaal niet genoeg leden voor in de winkels, en dat moeten we ook niet willen", zegt onderhandelaar Mari Martens van de FNV. Sowieso zal er vanaf 23 december geen actie meer gevoerd worden, om enig effect op de kerstboodschappen uit te sluiten.

"We willen wel een signaal afgeven dat de werkgevers in de sector ons serieus moeten nemen." De onderhandelingen tussen de werkgevers van de supermarkten en de vakbonden over nieuwe arbeidsvoorwaarden verlopen moeizaam.

De werkgevers die worden vertegenwoordigd door het Vakcentrum en VGL willen af van de zondagstoeslag en bieden 4 procent meer loon over twee jaar. FNV wil vasthouden aan de toeslag en 5 procent meer loon.