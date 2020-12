De Japanse overheid steekt 3,7 miljard dollar (ruim 3 miljard euro) extra in een campagne om het binnenlands toerisme aan te jagen. Dat maakte het ministerie van Financiën vrijdag bekend. Het gaat om een extra investering in een al bestaand fonds, ondanks dat het aantal coronabesmettingen donderdag recordhoogte bereikte.

De campagne Go To Travel loopt in principe tot juni 2021 en kan volgens de overheid worden aangepast afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt in het land. Donderdag werden 2.848 nieuwe besmettingen gemeld, het grootste aantal sinds het coronavirus Japan bereikte.

Wel riep de overheid burgers op om het eind van het jaar 'rustig' te vieren. De campagne om het toerisme te steunen zal niet worden stopgezet. Volgens de Japanse premier Yoshihide Suga is de campagne nodig om hotels en de luchtvaart overeind te houden en de economie een impuls te geven.

In totaal pompt Japan nog een 708 miljard dollar in de economie.