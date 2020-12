In de maand november zijn er vijf meer bedrijven failliet verklaard dan in de maand ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. In oktober werd het laagste niveau sinds 1999 bereikt.

Ook al is er in november sprake van marginaal meer faillissementen, het aantal is nog altijd uitzonderlijk klein. Het ging vorige maand om 166 bedrijven en instellingen die over de kop gingen.

Het aantal faillissementen varieert heel sterk. "Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op", aldus het CBS. De piek lag in mei 2013 met 816 bankroeten. "Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af."

Tot juli van dit jaar was de trend vlak, daarna ging het aantal faillissementen ondanks de coronacrisis juist omlaag om in oktober uit te komen op het laagste niveau sinds augustus 1999.