De prijs van een vat Brentolie kwam donderdag voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis boven de 50 dollar uit. Aan het einde van middag (Nederlandse tijd) piekte de prijs op 50,91 dollar (42 euro). Oorzaak van de stijging zijn waarschijnlijk de gunstige berichten over coronavaccins.

Bij de uitbraak van de COVID-19-pandemie in maart zakten de olieprijzen naar historisch lage niveaus. In april schommelde de prijs voor een vat Brentolie zelfs tot rond de 20 dollar. Oorzaak hiervan was onder meer de scherp gedaalde vraag naar olie, door de wereldwijde lockdown.

Sinds enige tijd is de olieprijs aan een opmars bezig, vermoedelijk door de positieve berichten over de goede werking van diverse vaccins. Verschillende landen staan op het punt om met vaccineren te starten, onder meer de Verenigde Staten, of zijn er al gestart, zoals het Verenigd Koninkrijk.

Het nieuws is extra opvallend omdat een dag eerder bekend werd dat de voorraad ruwe olie in de VS fors is gestegen, terwijl een daling werd verwacht. Desondanks steeg de prijs voor Brentolie naar het hoogste punt in ruim negen maanden. Ook de West Texas Intermediate (WTI) steeg met een prijs van 47,55 dollar (39,22 euro) naar het hoogste punt sinds begin maart.