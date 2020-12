Bij diverse bedrijven in de metaalsector wordt deze dagen actie gevoerd voor een betere cao. Het gaat onder meer om een overwerkstaking bij vrachtwagenproducent Scania, die donderdag start. Vrijdag wordt actie gevoerd in Nijmegen, meldt vakbond FNV donderdag.

Vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers zijn al geruime tijd met elkaar in overleg over een nieuwe cao. Beide kampen kunnen het echter niet eens worden over onder meer loonsverhogingen. De werkgevers zijn bereid tot een verhoging van gemiddeld 1,25 procent per jaar, met een cao-looptijd van twee jaar. De bonden vinden dat te weinig.

Volgens hen daalt daarmee de koopkracht van de werknemers, omdat de loonsverhoging lager is dan de verwachte inflatie. Het bod is daarom onacceptabel, vinden ze. Daarnaast zijn beide partijen het niet eens over vrije dagen, eerder kunnen stoppen met werken en roosters die te belastend zouden zijn.

Donderdag wordt actie gevoerd bij de Scania-fabriek in Zwolle. Medewerkers weigeren daar om overwerk te verrichten. Volgens Ingrid Langenberg van FNV Metaal duurt de overwerkstaking totdat er een nieuwe cao is. Morgen zijn er tevens acties bij diverse bedrijven in Nijmegen.

FME, de ondernemersvereniging voor de technologische industrie in Nederland, zit namens de werkgevers aan tafel en betreurt het dat er nog geen cao-akkoord ligt. "De werkgevers hebben een evenwichtig, fatsoenlijk en verantwoord cao-voorstel gedaan aan de vakbonden, dat recht doet aan het herstelvermogen van bedrijven én aan de werknemers", zegt de organisatie.

FME: Werkgevers in sector kampen ook volgend jaar met forse omzetdaling

FME benadrukt dat de bedrijven het vanwege de coronacrisis zwaar hebben, en dat 80 procent van de werkgevers in de sector ook volgend jaar met forse omzetdaling blijft kampen.

Het is zeker niet de eerste keer dat gestaakt wordt in deze sector. Tijdens de onderhandelingen voor de vorige drie cao's is ook telkens acties gevoerd. De cao Metalektro, zoals hij officieel heet, wordt afgesloten voor 160.000 werknemers. Het gaat om bedrijven die actief zijn in onder meer de metaalbewerking en elektrotechniek.