Het zijn deze en vooral ook volgende week de weken van de kerstpakketten. Waar de cadeautjes van de baas normaliter vanaf de kerstborrel op de werkvloer mee naar huis gesleept worden, moet dat dit jaar anders worden aangepakt. Veel mensen werken thuis en de kerstborrel gaat sowieso niet door. Thuis laten bezorgen gebeurt vaker, maar dat kan zeker niet in alle gevallen, al was het maar omdat die capaciteit er niet is.

Zowel Makro als Sligro, de nummers één en twee in kerstpakketten, ziet dat werkgevers creatief omgaan met hoe het pakket bij de werknemers komt. "We verzenden dit jaar vier keer zoveel direct naar de werknemers, maar daarbij zijn we afhankelijk van de vervoerders", zegt een woordvoerder van marktleider Makro.

"We zien ook dat het thuis laten bezorgen is toegenomen", aldus de woordvoerder van Sligro. "Maar dat had nog veel meer kunnen zijn als er geen zorgen zouden zijn over het op tijd bezorgen. Online explodeert al, als daar ook nog alle miljoenen kerstpakketten bij zouden komen loopt het vast. Die capaciteit is er gewoon niet en het is natuurlijk wel een kerstpakket, dat voor Kerst bij de mensen moet zijn."

Het is altijd al zo geweest dat een deel van de bedrijven ervoor kiest het kerstpakket bij werknemers thuis te laten bezorgen. "Bijvoorbeeld bedrijven met veel werknemers of veel vestigingen", zegt de woordvoerder van marktleider Makro, dat jaarlijks zo'n anderhalf miljoen pakketten verzorgt. Werkgevers die niet het risico willen lopen dat het pakket te laat komt, bedenken dit jaar andere creatieve oplossingen, zoals een drive-through om de pakketten op te halen.

"En er zijn ondernemers die het bij het bedrijf laten bezorgen en dan verkoopmedewerkers die tijdelijk wat minder werk hebben de pakketten laten rondbrengen. Ook horen we van bedrijven waar het management voor pakketdienst speelt." Lang niet alle werknemers werken natuurlijk thuis, maar het traditionele overhandigingsmoment, de kerstborrel, gaat nergens door.

"Als alternatief daarvoor hebben we bijvoorbeeld een kerstkaart met een QR-code waarmee de werknemer in een videoboodschap van de leidinggevende komt. Dat is dan het persoonlijke tintje", aldus Makro.

Het fleecedekentje en de tapasplank zijn weer van de partij

Ook organiseren bedrijven wel online kerstborrels. En werknemers kunnen ook vaker het kerstpakket of -cadeau online uitkiezen. Zowel Sligro als Makro biedt vouchers aan die via een brievenbuspakketje worden bezorgd. Van die mogelijkheid wordt dit jaar ook meer gebruikgemaakt. Werknemers kunnen dan zelf online uitkiezen wat ze voor de waarde van de voucher willen hebben.

Sowieso zijn de werkgevers guller dit jaar. Makro houdt het op gemiddeld 45 euro per pakket waar dat eerder 40 euro was. "Er wordt minder geld uitgegeven aan andere zaken, zoals die borrel." Sligro rekent zelfs op zo'n 50 euro. "Dat is een effect van de crisis, dat werkgevers nu dieper in de buidel tasten. Alhoewel er natuurlijk ook bedrijven zijn die het dit jaar even over moeten slaan."

Onveranderd is de inhoud van het kerstpakket. "Misschien nog iets meer spullen voor in huis", zegt de woordvoerder van Makro. "Maar het fleecedekentje zit zeker nog in veel pakketten en de tapasplank blijft ook een vaste waarde."