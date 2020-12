De Europese Commissie betwijfelt of het op tijd tot een akkoord komt met de Britten over de Brexit en komt daarom met een noodscenario. Dit moet ervoor zorgen dat wederzijds lucht- en wegverkeer mogelijk blijft, evenals toegang tot elkaars wateren voor de visserij. Dat heeft de Europese Commissie donderdag bekendgemaakt.

De mededeling volgt op een gesprek woensdagavond tussen de Britse premier Boris Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen. "Gesprekken zijn nog steeds aan de gang. Echter, het einde van de overgangsperiode is dichtbij en er is geen garantie of er een akkoord komt en of dat er op tijd is", aldus Von der Leyen in een toelichting.

"Het is onze verantwoordelijkheid om voorbereid te zijn op alle scenario's, inclusief het niet bereiken van een akkoord op 1 januari 2021. Dat is waarom we nu deze voorbereidingen treffen." Ze voegt eraan toe dat er "significante onduidelijkheid" is of er op 1 januari een akkoord ligt tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Het noodplan is bedoeld als overbrugging tussen 1 januari en het moment waarop er alsnog een akkoord wordt bereikt. Als dat akkoord er helemaal niet komt, eindigt het noodplan alsnog, al is de einddatum nog niet duidelijk.

Noodplan bestaat uit vier onderdelen

Het plan bestaat uit vier onderdelen. Twee daarvan hebben betrekking op de luchtvaart. Zo doet de commissie een voorstel om bepaalde vluchten tussen het VK en de EU gewoon te laten plaatsvinden na 1 januari, al is het hierbij wel van belang dat het VK daaraan meewerkt. Tevens wil Brussel afspraken maken over veiligheidscertificaten, om te voorkomen dat toestellen aan de grond worden gezet.

Daarnaast is er een voorstel voor het regelen van het vervoer van personen en goederen over de weg voor de komende zes maanden. Ook hierbij is medewerking van de Britten van belang.

Op het gebied van visserij wil de EU een langere tussenoplossing, namelijk van een jaar. Dit moet zorgen dat beide partijen in elkaars water kunnen blijven vissen. Dit laatste is extra opvallend, omdat visserij juist een van de grote struikelblokken in de onderhandelingen is.

Het VK is op 31 januari 2020 uit de Europese Unie gestapt, maar sindsdien is nog sprake van een overgangsperiode. Deze loopt eind dit jaar af en er is steeds meer onzekerheid of beide partijen voor die tijd een akkoord kunnen bereiken over de toekomstige handelsrelatie.