Supermarktconcern Albert Heijn (AH) is een samenwerking aangegaan met Selecta Nederland. Dat bedrijf heeft op twintig locaties al een concept voor onbemande catering in kantoren. Daar worden voortaan de producten van AH to go aangeboden en het concept wordt uitgebreid, zo laat AH donderdag weten.

Zo moeten er komend jaar nog minimaal tachtig zogenoemde FOODIE'S micromarkets met AH-producten worden uitgerold. AH zegt met het concept in te spelen op de veranderde werkvloer, met meer mensen die regelmatig thuiswerken en niet gelijktijdig op het werk zijn.

In de onbemande winkeltjes kunnen werknemers de producten zelf scannen en afrekenen. Het concept is volgens AH en Selecta ook geschikt voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. "Of productiehallen waar mensen 24 uur per dag aanwezig zijn."

AH testte eerder al onbemande to go-winkels, die proeven waren volgens het bedrijf succesvol.