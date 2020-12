Het herstel van de Britse economie is in de maand oktober vrijwel tot stilstand gekomen, nadat het coronavirus weer in alle hevigheid de kop opstak. Dat blijkt uit cijfers van het nationale statistiekbureau die donderdag zijn gepubliceerd.

De economische groei in oktober kwam uit op 0,4 procent na een plus van 1,1 procent in september ten opzichte van de maand ervoor. Sinds april was de toename niet meer zo laag.

In het tweede kwartaal van dit jaar kromp de Britse economie met een ongekende 19,8 procent. In oktober ging het jaar op jaar bezien om een krimp van 8,2 procent.

Vooral de toeristische en gastvrijheidssector droeg met een krimp van 14,4 procent bij aan de geringe groei van de economie.