Medewerkers van Shell in Nigeria zouden zelf olielekken veroorzaken om vervolgens te kunnen verdienen aan het schoonmaken daarvan. Dat zeggen meerdere getuigen die voor het personeel van de dochteronderneming van Shell, SPDC, lekken hebben veroorzaakt tegen Milieudefensie en het tv-programma Zembla. Zembla wijdt er donderdagavond een uitzending aan.

In de Nigerdelta lekte de afgelopen dertien jaar meer dan dertig keer olie uit pijpleidingen van Shell. Dat heeft grote gevolgen voor de lokale bevolking en natuur. Toch zou het volgens het onderzoek geen toeval zijn, omdat medewerkers van Shell bij het opruimen van de olielekken geld van de schoonmaakbudgetten in eigen zak steken.

Milieudefensie schetst dat Shell-medewerkers, lokale bewoners en schoonmaakbedrijven vaak zouden samenwerken. Een medewerker geeft aan waar en wanneer er een lek moet komen, meestal maken jongeren het lek en dan zou een Shell-medewerker een schoonmaakbedrijf van een bekende inhuren en vervolgens de winst verdelen.

SPDC, het dochterbedrijf van Shell, zegt in een reactie dat het er niet van op de hoogte is dat medewerkers of schoonmaakbedrijven betrokken zijn bij de sabotage. Het bedrijf zegt dat alle lekken worden onderzocht door een overheidsteam en dat als er sabotage wordt vastgesteld, lokale schoonmaakbedrijven de opdracht niet krijgen om ervoor te zorgen dat ze niet van de lekken profiteren.

Milieudefensie is momenteel verwikkeld in een rechtszaak tegen Shell. Samen met vier Nigeriaanse boeren spande Milieudefensie de zaak in 2008 aan om te eisen dat Shell zijn olie in de Nigerdelta opruimt. Er komt begin volgend jaar een uitspraak.