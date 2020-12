Leegstand als gevolg van economische tegenwind en thuiswerken zal de komende jaren vooral kantoorlocaties in randgemeenten zoals Rijswijk en Capelle aan den IJssel treffen, concludeert vastgoedadviseur Colliers International in een vrijdag verschenen rapport. Er wordt geen structureel lagere behoefte aan kantoren aan de Amsterdamse Zuidas verwacht.

Hetzelfde geldt voor de andere vier grote steden. Gemeenten als Leiden, Den Bosch en Apeldoorn kunnen volgens Colliers terugvallen op een "sterke regionale aantrekkingskracht", waardoor ook deze plaatsen goed tegen de economische impact van de coronacrisis bestand zijn.

Het meest realistische scenario voor de komende vijf jaar is volgens de vastgoedadviseur een toename in de leegstand van 8,5 procent naar 11 procent, wat neerkomt op een extra 1,2 miljoen vierkante meter aan leegstaande kantoorruimte. In het slechtste geval loopt de leegstand op tot 16 procent. "Nog steeds onder het niveau van voor de kredietcrisis."

Colliers verwacht dat de leegstand kantoorlocaties die het toch al lastig hadden het meest zal treffen. Als lichtpuntje wijst het bedrijf naar het tekort aan woonruimte, waardoor lege panden mogelijk sneller een nieuwe bestemming krijgen.

De bijna vijfhonderd bedrijven die Colliers voor het rapport benaderd heeft, rekenen erop dat thuiswerken met 27 procent zal toenemen. Dat betekent overigens niet dat de bezetting dan met hetzelfde percentage daalt. Het is vooral de keuze van de dag waarop iemand thuiswerkt die bepalend is voor de bezetting. Vrijdag is de rustigste dag op kantoor, maandag de drukste.