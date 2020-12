Het aantal passagiers op Amerikaanse luchthavens lag dinsdag op het laagste punt sinds 4 juli. Dat blijkt uit cijfers van de Transportation Security Administration (TSA). Volgens topman van Delta Airlines Ed Bastian blijven de aantallen voorlopig nog zo laag.

Dinsdag zijn er 501.538 passagiers gescreend op de verschillende luchthavens in de Verenigde Staten. Dat zijn er 74 procent minder dan de 1.897.051 van dezelfde dag vorig jaar. Het zijn er ook ruim tweehonderdduizend minder dan afgelopen maandag. Op 4 juli, wat in de VS een feestdag is, was het aantal nog beduidend kleiner, namelijk 467.000.

Een van de grootste luchtvaartmaatschappijen van het land, Delta Airlines, is pessimistisch over de komende maanden. Topman Bastian verwacht dat het aantal reizigers rondom en tijdens de feestdagen op het huidige lage niveau zal blijven, wat neerkomt op ongeveer een derde van de normale aantallen in deze periode.

Wel denkt hij dat veel mensen in de lente er weer op uit gaan, omdat er een kans bestaat dat tegen die tijd al tientallen miljoenen Amerikanen zijn ingeënt "en mensen verder willen met hun leven".