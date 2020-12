Een nieuw voorstel voor de EU-begroting kan rekenen op voorlopige goedkeuring van Hongarije en Polen. Beide Oost-Europese landen stemden onlangs tegen eerdere voorstellen voor de begroting en stonden daarmee lijnrecht tegenover diverse andere EU-lidstaten. Deze lidstaten, waaronder Nederland, moeten nog een beslissing over het nieuwe voorstel nemen.

Het gaat om de EU-begroting voor de komende jaren ter grootte van 1,8 biljoen euro. Daarin zit ook 750 miljoen euro noodsteun vanwege de coronacrisis. Deze steun is echter gekoppeld aan regels voor een vrije pers en onafhankelijke rechtspraak.

Die koppeling stuitte op weerstand van Polen en Hongarije regering, die niet willen dat de steun die ze ontvangen aan dergelijke regels is gekoppeld. De lidstaten noemen dit interne aangelegenheden waar Brussel zich niet mee moet bemoeien.

Duitsland heeft onlangs een nieuw voorstel voorgelegd aan beide landen, die daarmee kunnen instemmen, zei een medewerker van de Poolse overheid woensdag. Ook een EU-medewerker meldde dat Polen en Hongarije kunnen leven met het nieuwe voorstel. De Hongaarse premier Viktor Orbán zei dinsdag al dat er een goede kans is op een akkoord deze week.

Woensdag moet duidelijk worden of Nederland en zijn medestanders ermee instemmen. Het doel is om voor de Europese Raad van donderdag tot een akkoord te komen. Hoe het nieuwe voorstel er precies uitziet, is nog niet naar buiten gebracht.