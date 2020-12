De export van Nederlandse goederen naar het Verenigd Koninkrijk is in de eerste tien maanden van dit jaar iets gekrompen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In totaal werd er voor 14,5 miljard euro aan goederen geëxporteerd, 17 procent minder dan in 2019. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag.

De totale export van Nederlandse goederen daalde in diezelfde periode met 10 procent. Het VK is een van de belangrijkste bestemmingen voor Nederlandse exportgoederen. Alleen naar Duitsland en België worden meer producten van Nederlandse bodem verscheept.

Toch lijkt dat belang iets af te nemen. In de periode januari tot en met oktober 2015, het jaar voor het Brexit-referendum, werd er nog voor in totaal 15,7 miljard euro naar het VK geëxporteerd. De goederenstroom naar de Britten had een aandeel van 7,8 procent in de totale export. In de eerste tien maanden van dit jaar lag het aandeel op 6,8 procent.

Nederland exporteert vooral veel vlees naar het VK, maar ook groenten, fruit, bloemen, planten, kunststof en medicijnen worden veel verscheept.