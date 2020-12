Werkgevers kunnen vanaf 21 december sneltests bestellen bij de overheid. Zorginstellingen hadden die mogelijkheid al, maar de NOS meldt woensdag op basis van een Kamerbrief dat over een paar weken alle bedrijven en instellingen hiervoor bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) terechtkunnen.

Via het LCH worden antigeentests beschikbaar gesteld. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Zo moet er bij de testlocaties altijd een (bedrijfs)arts aanwezig zijn die toezicht houdt en onafhankelijk van het bedrijf moet kunnen handelen. Ook moeten de artsen een positief resultaat bij de GGD melden. De GGD richt een meldportaal in om dat mogelijk te maken.

Met de antigeentest hebben werknemers binnen een kwartier een uitslag, maar hij is wel wat minder betrouwbaar dan een reguliere test. Hoeveel tests er per werkgever beschikbaar zijn en wat ze kosten, is nog niet duidelijk.