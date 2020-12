Reisondernemingen kunnen tot maximaal 50 miljoen euro lenen om het tegoed van reisvouchers terug te betalen aan consumenten. Dat heeft het kabinet woensdag bekendgemaakt bij de presentatie van een breder steunpakket voor door de coronacrisis getroffen branches.

Er komt in totaal zo'n 400 miljoen euro beschikbaar voor de bedrijven die via de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) zijn aangesloten bij reiskoepel ANVR en nog eens 40 miljoen euro voor leningen aan kleinere garantiefondsen. Zo'n 90 procent van de aanbieders van pakketreizen is aangesloten bij ANVR/SGR.

Medio maart begon de reisbranche met de uitgifte van vouchers voor reizen die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 geannuleerd moesten worden. Die vouchers konden worden ingewisseld voor een nieuwe reis of na een jaar worden verzilverd voor de contante waarde. Aangezien de reissector sindsdien nagenoeg heeft stilgestaan, is er niet genoeg geld in kas om de tegoeden uit te betalen.

ANVR-voorzitter Frank Oostdam denkt dat honderden tot wel duizend bedrijven geholpen kunnen worden met de 'voucherbank' en andere aanvullende steunmaatregelen. "Ook door een ruimere tegemoetkoming vaste lasten en vooral ook de nieuwe regeling voor zzp'ers, de TONK. Er zijn veel zelfstandigen werkzaam in onze sector die eerder nergens een beroep op konden doen."

De reisbranche zou volgens Oostdam de periode tot de tweede helft volgend jaar kunnen overbruggen. "Er is nu weer persepctief. We moeten de tweede golf eronder krijgen en dan weer kijken wat er wel kan in plaats van wat er niet kan", zegt de ANVR-voorzitter. Testen, bijvoorbeeld voor vertrek op Schiphol, is daarbij volgens de reisbranche het toverwoord.

In zes jaar lening teurgbetalen

De overheid komt de sector nu te hulp met een kredietfaciliteit voor vouchers die tussen 12 maart en 31 december van dit jaar zijn of worden uitgegeven. Het systeem van vouchers stopt na dit jaar, meldde de ANVR. Touroperators kunnen maximaal 80 procent van de waarde van de uitgegeven vouchers financieren via de pot van de overheid.

"Een onderneming waaraan een lening wordt verstrekt, diende voorafgaand aan de uitbraak van COVID-19 in de kern gezond te zijn. De leningen worden in zes jaar afgelost tegen een nog nader te bepalen rentevergoeding en voorwaarden", aldus het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK).

Mogelijk komen er nog aanvullende eisen, zoals een verbod op het uitkeren van dividend of bonussen in de periode dat de bedrijven gebruikmaken van de steun. Sowieso moet Brussel de 'voucherbank' nog goedkeuren.