De zogenoemde cruise to nowhere, een proef van cruisemaatschappij Royal Caribbean en de Singaporese overheid, heeft woensdag moeten terugkeren naar de haven nadat aan boord een coronabesmetting is vastgesteld, zo maakten de autoriteiten bekend. Aan boord waren bijna zeventienhonderd passagiers.

De vierdaagse cruise, die een dag te vroeg moest worden stopgezet, was een van de eerste cruises van het bedrijf sinds Royal Caribbean in maart alle activiteiten moest stopzetten vanwege de coronacrisis. Op het schip waren de helft minder passagiers dan normaal en alle passagiers moesten een negatieve coronatest laten zien voordat ze aan boord mochten. Ook moesten ze buiten hun eigen hut altijd een mondkapje dragen.

Alleen passagiers uit Singapore werden aan boord toegelaten en de 1.148 crewleden hebben voor de cruise twee weken in quarantaine gezeten om te voorkomen dat ze het virus mee aan boord zouden nemen. Ook zou het schip nergens aanmeren.

Royal Caribbean is hard geraakt door de coronacrisis. In 2019 had het bedrijf nog een omzet van 11 miljard dollar (zo'n 9 miljard euro). Maar die omzet viel in het tweede kwartaal van dit jaar met 93 procent terug vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf zegt er zelf echter alle vertrouwen in te hebben dat de vraag naar cruises weer stijgt zodra er voldoende mensen zijn ingeënt tegen COVID-19.