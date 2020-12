De Britse overheid wil na de Brexit de importheffingen op Amerikaanse goederen ter waarde van 4 miljard dollar (3,3 miljard euro) schrappen. Daarmee willen de Britten de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk verminderen en laten zien dat ze bereid zijn te onderhandelen, zei de Britse overheid dinsdagavond in een verklaring.

De Europese Unie kondigde de tarieven in november aan. Ze zijn gericht op onder meer vliegtuigen en vliegtuigonderdelen, maar ook op tal van andere goederen, waaronder fruit, noten, andere landbouwproducten, sterke drank, casinotafels en bouwmaterialen. De EU legde de heffingen op als reactie op het besluit van de VS om invoertarieven op te leggen op Europese producten.

Na de Brexit kan het VK een eigen tariefbeleid voeren, en door de heffingen te schrappen wil het VK laten zien dat het graag een einde wil maken aan een geschil "dat geen van beide landen ten goede komt". Dat is te lezen in de verklaring van de Britse overheid. "We willen het conflict de-escaleren."

De heffingen zijn onderdeel van een strijd tussen de VS en Europa. Ze beschuldigen elkaar er al jaren van illegale subsidies te verstrekken aan respectievelijk Boeing en Airbus, de twee grootste vliegtuigbouwers ter wereld.

Overigens betekent deze stap niet dat het VK alle importheffingen op Amerikaanse goederen schrapt. Er zijn ook nog importheffingen die te maken hebben met een ruzie over staal en aluminium, en die blijven na 1 januari staan.