Meerdere leidinggevenden bij Shell zijn opgestapt vanwege onenigheid over hoe snel het olie- en gasconcern moet overschakelen op groenere brandstoffen, meldt zakenkrant Financial Times dinsdag op basis van ingewijden. Ze vertrokken enkele weken voordat Shell zijn nieuwe strategie voor de energietransitie bekendmaakt.

Sommige opgestapte managers wilden volgens de ingewijden een hardere verschuiving van olie naar groene brandstoffen. Het topmanagement wil echter dichter bij de huidige koers van het bedrijf blijven, aldus vier bronnen die de zakenkrant heeft gesproken.

Het zou gaan om onder anderen Marc van Gerven (die de zonne-, opslag- en windactiviteiten bij Shell leidde), Eric Bradley (die bij de energiedivisie van Shell werkte) en Katherine Dixon (die in het team voor de energietransitie zat). Ook Dorine Bosman, onderdirecteur van Shells winddivisie, zou het bedrijf gaan verlaten. Verschillende andere topmanagers die zich met schone energie bezighouden, zijn volgens de bronnen van plan in de komende maanden te vertrekken.

Een woordvoerder van Shell zei tegen de krant dat het bedrijf sterk gefocust blijft op het leiden van de energietransitie. "We moeten Shell hervormen om de uitvoering van onze strategie mogelijk te maken."

Topman Ben van Beurden heeft eerder gezegd dat investeringen in biobrandstoffen en zonne-energie "moeten versnellen". Shell heeft de ambitie om in 2050 een bedrijf met netto nul uitstoot te zijn. Het bedrijf investeerde daarvoor in Nederland naar eigen zeggen onder meer in wind- en zonne-energie en maatregelen om de uitstoot van de eigen activiteiten te verminderen. Tegelijkertijd zei Van Beurden dat het bedrijf zijn gasdivisie gaat uitbreiden en dat olie een belangrijke inkomstenbron blijft.

Shell is sinds begin deze maand met Milieudefensie en zes andere organisaties verwikkeld in een rechtszaak. De eisers willen dat het bedrijf over tien jaar 45 procent minder CO2 uitstoot dan in 2019. Alleen als grote vervuilende bedrijven zoals Shell hun CO2-uitstoot verminderen, kan de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden blijven, meent Milieudefensie.