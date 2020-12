Zo'n 20 procent van de werkenden met een flex- of tijdelijk contract heeft amper spaargeld of een partner om financieel op te kunnen leunen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Algemene Rekenkamer woensdag heeft gepubliceerd. Onder laagopgeleide flexwerkers is dat percentage nog hoger.

De Algemene Rekenkamer bekeek de financiële positie van alle bijna acht miljoen werkenden in Nederland in de periode 2010-2017. Daaruit kwam naar voren dat 379.000 van de 1,9 miljoen flexwerkers een financiële tegenvaller niet of nauwelijks kunnen opvangen. Daarnaast zijn ze vaker werkloos dan personeel in vaste dienst. Het betreft mensen die werken op een tijdelijk contract, of als uitzend- of oproepkracht.

Bij de laagopgeleide flexwerkers gaat het zelfs om 33 procent, terwijl het bij flexwerkers met een niet-westerse migratieachtergrond en bij uitzendkrachten gaat om respectievelijk 32 en 30 procent.

Bij werkenden met een vast contract kunnen 469.000 mensen (10 procent) niet terugvallen op spaargeld of het inkomen van een partner. Bij zelfstandige ondernemers gaat het om 9 procent, oftewel zo'n 100.000 mensen.

Niet verrassend blijkt uit de studie dat het merendeel van de flexwerkers jonger is dan 35 jaar. De rekenkamer voegt eraan toe dat het zeker niet zo is dat deze groep automatisch meer buffers opbouwen naarmate ze ouder worden.

Zo blijkt dat flexibele arbeidskrachten die tussen de 35 en 65 jaar oud zijn en structureel op tijdelijke of flexbasis werken, gemiddeld minder vermogen opbouwen dan leeftijdsgenoten met een vast contract.