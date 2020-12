De Britse premier Boris Johnson komt woensdagavond naar Brussel voor overleg over de vastgelopen onderhandelingen over een handelsverdrag tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Johnson spreekt daar met Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. "Ik kijk ernaar uit de Britse premier morgenavond te verwelkomen", twittert Von der Leyen.

Volgens de Britse hoofdonderhandelaar David Frost, die de premier dinsdag in Londen bijpraatte over de grootste belemmeringen, zullen Johnson en Von der Leyen tijdens een werkdiner de discussies over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU voortzetten, schrijft hij op Twitter.

Na een uitgebreid telefoongesprek van maandagavond besloot Johnson nog deze week naar Brussel af te reizen om met het hoofd van het dagelijks EU-bestuur te overleggen.

De onderhandelingen zitten al weken vast op drie hoofdpunten: de toegang van vissers uit de EU tot de Britse wateren, een gelijk speelveld voor Britse en Europese bedrijven en het toezicht op de gemaakte afspraken. Frost en zijn Brusselse evenknie Michel Barnier hebben op een rijtje gezet waar de problemen precies zitten, zodat op het hoogste politieke niveau oplossingen kunnen worden gezocht.

Na 31 december eindigt de overgangsperiode waarin de Britten sinds hun vertrek uit de EU op 1 februari 2020 nog de EU-regels volgen.