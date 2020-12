Premier Mark Rutte raadt bedrijven af om in deze periode kerstborrels te organiseren. "Kerstborrels zijn echt onverstandig", zei hij dinsdagavond tijdens een conferentie. Volgens de minister-president is het niet de bedoeling om in deze tijd met veel mensen samen te komen.

"Het afhuren van locaties voor kerstborrels is niet alleen onverstandig, maar zelfs niet toegestaan", benadrukte hij. "Doe dat nou niet."

Ook zouden er bedrijven zijn die plannen hebben om ruimtes in dieren- of pretparken af te huren, wat niet op begrip van de premier kon rekenen.

Rutte liet verder weten dat het onderwerp binnen het kabinet niet specifiek is besproken.