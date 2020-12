De hamsters van supermarktconcern Albert Heijn (AH) maken voor Kerst een tijdelijke comeback, zegt een woordvoerder dinsdag desgevraagd. In maart moesten de beestjes het veld ruimen omdat hamsteren een negatieve bijklank had gekregen vlak na de uitbraak van COVID-19 in Nederland.

De hamsters maken al zo'n tien jaar deel uit van de reclamecampagnes van AH. Nadat het coronavirus in maart Nederland bereikte, sloegen consumenten massaal aan het hamsteren in supermarkten, met lege schappen tot gevolg. Albert Heijn vond het toen niet meer gepast de beestjes nog in te zetten.

"We hebben nu weer hamsters in de winkel te koop als knuffel en als kerstbal", zegt de AH-woordvoerder. "Mensen vinden het toch sympathieke beestjes, dus ze staan deze week ook in de Bonusfolder, die daarmee wat meer kleur krijgt."

Het supermarktconcern heeft er bewust voor gekozen de slogan van het hamsteren niet weer te gebruiken. "Terwijl we nu wel de bijbehorende actie hebben." In het kader van het zoveel mogelijk spreiden van het boodschappen doen, probeert AH te stimuleren dat mensen nu al houdbare producten voor Kerst kopen - hamsteren dus eigenlijk. "Daarom hebben we ervoor gekozen de hamsters te brengen in beeld, maar niet in tekst."

Dat beeld betreft overigens alleen de winkels en de folder; ze keren (nog) niet terug op tv. "We kijken naar de actualiteit of het al dan niet gepast is om de campagne in haar geheel te laten terugkeren", aldus AH. Volgens de supermarkt vinden consumenten de hamsters nog steeds sympathiek. "De knuffels en kerstballen lopen goed en mensen stellen er ook vragen over."