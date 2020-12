Het aantal vluchten van en naar Nederland sinds 1 maart is 61 procent kleiner ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal passagiers bleef van maart tot en met oktober als gevolg van de coronacrisis 82 procent achter op het volume van een jaar eerder, meldt EUROCONTROL dinsdag. In totaal vlogen 48 miljoen passagiers minder via ons land, aldus de Europese organisatie die de luchtverkeersleiding ondersteunt.

Vergeleken met dezelfde periode in 2019 werden 297.000 vluchten minder uitgevoerd. De hardste klappen vielen op Schiphol, waar het aantal vluchten in de eerste week van december 63 procent kleiner was dan een jaar eerder.

Op 1 maart werden in heel Nederland 1.521 vluchten uitgevoerd, waarna op 12 april een dieptepunt van 147 werd bereikt. Begin december kwam het weekgemiddelde uit op 576 vluchten. KLM voerde volgens EUROCONTROL in die week 57 procent minder vluchten uit en Transavia 80 procent minder.

Het Amerikaanse Delta Airlines is nu de derde luchtvaartmaatschappij, al vloog het bedrijf dit jaar 51 procent minder. EasyJet viel van van nummer twee terug naar de achtste plaats (-93 procent). Qatar Airways wist dankzij vrachtvluchten het aantal eigen activiteiten te verdubbelen en is daarmee goed voor de vierde plaats.