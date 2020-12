De Britse premier Boris Johnson is ervan overtuigd dat het Verenigd Koninkrijk zal floreren, met of zonder handelsakkoord. Dat zei hij dinsdag in een reactie op de voortdurende Brexit-onderhandelingen met de Europese Unie. Johnson beloofde zijn best te zullen doen om tot een akkoord te komen, maar erkende tevens dat de stand van zaken penibel is.

Met name op het gebied van visserij, dat al wekenlang een heet hangijzer vormt, herhaalde Johnson dat de partijen nog ver uit elkaar liggen. "We zullen zien wat we de komende dagen kunnen bereiken", aldus de premier. "Ik ben altijd hoopvol gestemd."

Eerder op dinsdag herhaalde de Franse minister van Europese Zaken Clément Beaune dat er wat hem betreft geen reden is om de Britten op visserij tegemoet te komen. "Stappen zetten die ten koste gaan van onze vissers en visserij zijn ondenkbaar."

Het VK heeft volgens een journalist van Times Radio ook de hakken in het zand gezet. "Veel zal afhangen van of de EU denkt dat Boris Johnson blufpoker speelt."