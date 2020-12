Flexibele huurcontracten hebben niet voor een toename van het aantal huurwoningen gezorgd, maar hebben juist tot onwenselijke effecten geleid. Dat concludeert onderzoeksplatform Investico in samenwerking met de Rotterdamse nieuwssite Vers Beton, Trouw en De Groene Amsterdammer. De tijdelijke contracten hebben onder meer snellere huurstijging mogelijk gemaakt.

Investico heeft in een steekproef meer dan 160 verhuurmakelaars persoonlijk bevraagd over de huurcontracten van in totaal 259 huizenadvertenties. Daaruit blijkt dat 47 procent van de huizen en appartementen met een tijdelijke contract wordt aangeboden.

Voormalig minister voor Wonen Stef Blok kwam vijf jaar geleden met het plan van de flexibele huurcontracten. Het kabinet hoopt verhuurders daarmee te verleiden eerder woonruimte aan te bieden omdat ze de zekerheid hebben dat een huurcontract eindigt. Daarbij zou hij de belofte hebben gedaan aan de Tweede Kamer dat flexibele huurcontracten een uitzondering zouden blijven.

Volgens Investico is dat dus niet gebeurd. De wet heeft volgens het platform het aantal huurwoningen niet vergroot, maar de rechten van veel huurders wel beperkt. Huurders in de particuliere sector verhuizen nu ook vaker, en dat heeft een snellere huurstijging mogelijk gemaakt. Bovendien wordt bij een derde van de tijdelijke contracten ook een minimale huurperiode afgesproken. Dat is in strijd met de wet.

Het ministerie liet Investico weten de uitkomst van zijn eigen evaluatie te willen afwachten. Die wordt rond de zomer van volgend jaar verwacht.