De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn nog altijd ver verwijderd van een akkoord over de toekomstige handelsrelatie, zo melden beide partijen maandagavond in een gezamenlijke verklaring. De Britse premier Boris Johnson gaat daarom naar Brussel, voor een fysiek gesprek over de nog altijd bestaande twistpunten.

Eerder op maandagavond was er een telefonisch Brexit-overleg tussen Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Het gesprek, dat volgens een bron zo'n anderhalf uur duurde, heeft geen noemenswaardige resultaten opgeleverd.

Johnson en Von der Leyen spraken over de slagingskans van verder overleg over een handelsdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Von der Leyen zei na het gesprek dat de standpunten van beide partijen over cruciale onderwerpen - visserij, toezicht en een gelijk speelveld - nog steeds ver uit elkaar liggen.

"We hebben onze hoofdonderhandelaars en hun teams gevraagd om een overzicht te maken van de belangrijkste standpunten waarover we van mening verschillen en deze bespreken we in de komende dagen tijdens een fysieke vergadering in Brussel", is te lezen in de gezamenlijke verklaring.

De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn in een cruciale fase beland. Als er op 1 januari geen goedgekeurd akkoord ligt, dan loopt de huidige overgangsfase af zonder deal. Dat betekent dat de EU en het Verenigd Koninkrijk met ingang van volgend jaar over en weer importheffingen op goederen zullen instellen.

Donderdag komen de EU-leiders bijeen in Brussel. De Brexit-onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk staan hoog op de agenda. De Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney zei daarom dat woensdag de uiterste deadline is voor de EU en het VK om een akkoord te kunnen sluiten. "Als er donderdag geen akkoord ligt, gaan leiders in de EU nadenken over noodplannen voor een no deal-Brexit."