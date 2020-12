Zo'n 40 procent van de bedrijven in Friesland en Drenthe maakten in het derde kwartaal gebruik van één of meer coronasteunmaatregelen van het kabinet. Dat is het laagste percentage van alle twaalf provincies, blijkt uit cijfers die het CBS dinsdag heeft gepubliceerd. Noord-Holland is de provincie met de meeste gebruikers.

In die provincie maakt meer dan de helft gebruik van de regelingen. De enige andere provincie die ook boven de 50 procent uitkomt, is Limburg. Het betreft onder meer de regeling voor loonsteun (NOW) en de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL).

Opvallend is dat Friesland en Drenthe ook het laagst scoren als het gaat om de netto-arbeidsparticipatie - het aantal werkenden als percentage van de totale bevolking. Dat was in beide provincies het voorbije kwartaal 1,2 procentpunt lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Overigens daalde dat percentage in alle provincies, al was dat in Groningen en Zeeland slechts minimaal, met 0,1 procentpunt.

In Friesland en Drenthe was het aantal gebruikers van coronasteun dus het kleinst en daalde het aantal mensen met een baan het hardst. Toch wil het CBS daar geen verband tussen leggen. Zo was het aantal bedrijven dat steun vroeg in Noord-Holland juist relatief groot, terwijl de arbeidsparticipatie bijna net zo hard afnam als in Drenthe en Friesland.

Economie in Flevoland had minste last van coronavirus

Het statistiekbureau bekeek ook de ontwikkeling van de economie in de verschillende provincies. In alle regio's van Nederland kromp de economie in het derde kwartaal, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Flevoland deed het het beste, met een krimp van tussen de 0 en 1 procent. Dit kwam vooral door de goede resultaten in de groot- en detailhandel.

De provincie Noord-Holland kreeg een krimp van ruim 5 procent te verwerken. Dat komt niet als een verrassing. Eerder werd al duidelijk dat de twee gemeenten die het economisch het moeilijkst hebben in coronatijden, beide in Noord-Holland liggen. Het gaat om Amsterdam en Haarlemmermeer, waar Schiphol is gevestigd. In Friesland en Drenthe kromp de economie in het derde kwartaal met 1 tot 2 procent.

Het CBS kan geen exacte percentages geven, omdat de cijfers daarvoor nog te onzeker zijn. Het bureau gebruikt daarom een bandbreedte van 1 procent.