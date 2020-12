Het World Economic Forum (WEF) wordt volgend jaar in Singapore in plaats van Zwitserland gehouden. Vanwege de coronapandemie kan in Europa de veiligheid van de deelnemers niet worden gegarandeerd, schrijft WEF-president Børge Brende maandag in een e-mail.

De bijeenkomst in Singapore is van 13 tot en met 16 mei. Het is pas de tweede keer sinds 1971 dat de jaarlijkse vergadering van CEO's van multinationals en politici niet in Zwitserland wordt gehouden; in 2002 week het forum uit naar New York, uit solidariteit na de aanslagen van een jaar eerder in die stad.

Overigens werd voor de coronacrisis al gespeculeerd over een mogelijk vertrek uit Zwitserland. De organisatie vond de prijzen van hotelkamers daar te hoog worden.

Vooralsnog is alleen de bijeenkomst van komend jaar verplaatst. Er is nu geen sprake van een definitieve verhuizing.