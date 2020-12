Sunweb is niet verplicht om Corendon over te nemen volgens de eerder afgesproken voorwaarden. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam maandag bepaald. Door de COVID-19-pandemie kunnen volgens de rechter de gevolgen voor de werkgelegenheid van een dergelijke gedwongen overname "niet worden overzien". De partijen moeten daarom terug naar de onderhandelingstafel.

Medio vorig jaar werd bekend dat Sunweb zijn branchegenoot Corendon wilde overnemen. Beide partijen zijn zo'n anderhalf jaar bezig geweest met de transactie en kregen eind oktober toestemming van mededingingsautoriteit ACM om de samensmelting door te zetten.

Ruim twee weken later, op 12 november, maakte Sunweb bekend dat het toch afziet van de aankoop van Corendon. Volgens Sunweb zou niet op tijd zijn voldaan aan alle eisen voor de overname.

Corendon-topman Steven van der Heijden was het daar niet mee eens. Hij vindt dat wel degelijk is voldaan aan de voorwaarden en vermoedt dat Sunweb de overnamepoging wil stopzetten vanwege de malaise in de reissector, die hard is getroffen door de COVID-19-pandemie.

Van der Heijden spande daarom een kort geding aan om Sunweb te verplichten de overname door te zetten. Het bedrijf eiste bovendien een dwangsom van 10 miljoen euro voor elke dag dat Sunweb zich niet aan de afspraken zou houden.

In het oordeel laat de rechter duidelijk meewegen dat door de coronacrisis de markt is veranderd. Om dan Sunweb toch te verplichten de overname te doen volgens de reeds afgesproken voorwaarden, zou risico's met zich meebrengen voor de werkgelegenheid, klanten en leveranciers.

"Onder deze omstandigheden dienen partijen om de tafel te gaan zitten om de deal, waarmee zij aanvankelijk zo verguld waren, aan te passen aan de gewijzigde situatie", aldus de rechter. Corendon heeft eerder al aangegeven daarvoor open te staan, Sunweb heeft dat niet duidelijk gemaakt. Volgens de rechter kan Sunweb de overname echter niet zomaar stopzetten.

De rechtbank zou dan ook graag zien dat beide partijen afwijkende afspraken maken om de overname alsnog door te laten gaan. Wel voegt de rechter eraan toe niet uit te sluiten dat Corendon de zaak in een bodemprocedure alsnog wint.