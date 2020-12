IKEA stopt met zijn beroemde jaarlijkse papieren catalogus. Dat maakte IKEA-franchiser Inter IKEA Systems maandag bekend. De Zweedse meubelgigant doet dit omdat de klanten steeds meer online inspiratie opdoen en ook online kopen. Daardoor komt er na bijna zeventig jaar een einde aan de dikke catalogus.

Het bedrijf begon in 1951 met het versturen van de catalogus. Destijds zijn in het zuiden van Zweden 285.000 kopieën verspreid. Op het hoogtepunt, vier jaar geleden, ging het om meer dan 200 miljoen exemplaren, die in ruim vijftig landen zijn verspreid. Dit jaar is het aantal hard gedaald, naar 40 miljoen gidsen.

De consument is steeds meer online te vinden. In het laatste boekjaar, dat bij IKEA eind augustus afliep, waren de internetverkopen 45 procent hoger dan in het jaar ervoor. Het bedrijf is daarom bezig om een digitaliseringsslag te maken. Het verdwijnen van de papieren catalogus maakt daar onderdeel van uit.

"We zien dat steeds meer mensen gebruikmaken van onze website, apps en sociale media. De catalogus is daarom steeds minder belangrijk geworden", aldus Konrad Grüss, directeur van het wereldwijd opererende Inter IKEA Systems.