De internationale luchtvaartbeurs van Parijs gaat volgend jaar niet door. Het evenement is afgelast vanwege de grote onzekerheid in de branche als gevolg van de coronacrisis, staat in een verklaring op de website van de organisatie.

In de verklaring staat dat de branche nog aan het herstellen is van de maanden waarin de activiteiten vrijwel stil hebben gelegen. De organisatie is teleurgesteld, maar zegt er hard aan te werken om in 2023 weer een show te kunnen organiseren.

De show is een van de grootste evenementen in de luchtvaartbranche. Vliegtuigbouwers en luchtvaartmaatschappijen doen tijdens de beurs altijd veel zaken met elkaar.

Het tweejaarlijkse evenement stond gepland voor juni. In de oneven jaren organiseert Parijs altijd een show op de luchthaven Le Bourget, in de even jaren is het Britse Farnborough aan de beurt.