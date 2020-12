Het aantal plofkraken in Nederland is dit jaar fors afgenomen. Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bevestigt maandag na berichtgeving van BNR dat de teller dit jaar tot nu toe op 25 staat, waar het er vorig jaar in totaal 71 waren.

Daarmee lijkt de aanpak van banken vruchten af te werpen. Geldautomaten blijven nu 's nachts gesloten en die op riskante plekken zijn verwijderd.

De NVB wijst er in gesprek met BNR wel op dat het aantal plofkraken in het verleden ook weleens schommelde. In 2018 ging het om in totaal 43 plofkraken.

Overigens wordt nog gewerkt aan structurelere oplossingen, zoals methoden om bankbiljetten onmiddellijk na een kraak onbruikbaar te maken. Het nachtelijk sluiten van de geldautomaten heeft tot bezwaren van onder meer de horecasector geleid.

Uit eerdere cijfers van de NVB blijkt dat voor de sluiting ongeveer 2 procent van de transacties in de nacht plaatsvond.