De export in China is vorige maand met het hoogste tempo gegroeid in drie jaar tijd, blijkt maandag uit cijfers van douane-instanties. De industrie in China draait alweer op volle toeren, waar een groot deel van de rest van de wereld nog kampt met sluitingen vanwege het coronavirus.

De export groeide in november met ruim 21 procent ten opzichte van een jaar eerder, het hoogste percentage sinds februari 2018. In oktober bedroeg de groei 11,4 procent en analisten hadden voor november niet op meer dan 12 procent gerekend.

Ook de invoer zit weer in de lift, maar die steeg in november iets minder dan de maand ervoor (4,5 om 4,7 procent). Het is de derde opeenvolgende maand van expansie, wat een teken is dat ook de binnenlandse vraag toeneemt. Vooral de vraag naar metalen zoals staal, koper en aluminium trekt sterk aan.